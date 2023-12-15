 زراعة الإسكندرية: إزالة 3 تعديات على الأرض الزراعية بخورشيد والمعمورة وأبيس - بوابة الشروق
الجمعة 15 ديسمبر 2023 12:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

زراعة الإسكندرية: إزالة 3 تعديات على الأرض الزراعية بخورشيد والمعمورة وأبيس

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 11:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 11:56 ص

أعلن الدكتور نبيل الشيشتاوى وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرىة، عن إزالة ثلاث تعديات بزمام إدارة العامرية الزراعية بزمام خورشيد الزراعية والمعمورة الزراعية وأبيس، وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضى والإصلاح الزراعي وبمصاحبة قوات الأمن.

وأكد الشيشتاوى، في بيان اليوم الجمعة، أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وإزالتها فى المهد، مشددا بضرورة تكثيف المرور وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض.

وأضاف أن الحملات مستمرة الأراضي الزراعية بزمام العامرية والمعمورة وعلى طول الظهير الريفي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك