زراعة الإسكندرية: إزالة 3 تعديات على الأرض الزراعية بخورشيد والمعمورة وأبيس

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أعلن الدكتور نبيل الشيشتاوى وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرىة، عن إزالة ثلاث تعديات بزمام إدارة العامرية الزراعية بزمام خورشيد الزراعية والمعمورة الزراعية وأبيس، وذلك في وجود مهندسي حماية الأراضى والإصلاح الزراعي وبمصاحبة قوات الأمن.

وأكد الشيشتاوى، في بيان اليوم الجمعة، أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وإزالتها فى المهد، مشددا بضرورة تكثيف المرور وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض.

وأضاف أن الحملات مستمرة الأراضي الزراعية بزمام العامرية والمعمورة وعلى طول الظهير الريفي.