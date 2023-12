احتفل الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة على منصات السوشيال ميديا بجميع أهداف نجم منتخب مصر محمد صلاح في البريميرليج.

وحقق صلاح إنجازًا تاريخيًا بعد وصوله في مباراة كريستال بالاس لهدفه رقم 200 بقميص ليفربول في مسيرته الذهبية بالدوري الأشهر في العالم.

ووصل صلاح للهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع هدفين بقميص تشيلسي و148 هدفا بقميص ليفربول الإنجليزي، ليقتحم قائمة أكبر 10 هدافين في تاريخ المسابقة.

وسجل صلاح هدفه رقم 200 فى جميع المسابقات مع فريقه ليفربول ورقم 150 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال مسيرته مع الريدز.

ويتصدر آلان شيرر أسطورة نيوكاسل الأسبق قائمة الهدافيين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 260 هدفًا في 441 مباراة.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد بالجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي باللقاء المقرر له يوم الأحد المقبل على ستاد الانفيلد رود.

