قالت الأمريكية من أصل عراقي، هدى قطان، مؤسسة ومديرة العلامة التجارية للمستحضرات التجميلية، إنها تتقبل المخاطرة بمستقبل عملها البالغ قيمته 1.2 مليار دولار بسبب آرائها المساندة للفلسطينيين ضد إسرائيل، وذلك وفقا لما جاء في موقع "يورو نيوز".



وقالت قطان، البالغة من العمر 40 عاماً وصاحبة العلامة التجارية "هدى بيوتي"، إنها تلقت تهديدات بسبب نشرها لآرائها المناهضة لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت قطان، فيديو بحسابها على تطبيق تيك توك قالت فيه: "علينا أن نتذكر أنه لا يمكننا أن نخاف من خسارة أي شيء، علينا أن نثق في العملية وعلينا أن نثق في أننا إذا فقدنا شيئاً ما، فسيأتي شيء آخر إلينا بالطريقة الصحيحة لأننا نقوم بعمل جيد. أعتقد ذلك من كل قلبي".



وأضافت قطان المقيمة في دبي: "أنا على استعداد للمخاطرة بعملي بأكمله، بكل ما أملك، بحثاً عن الحقيقة والعدالة، وعلينا أن نفعل ذلك لتحقيق ذلك".



وتصف قطان ما يحدث في قطاع غزة بالـ"تطهير العرقي" ضد الفلسطينيين، وتقول في الفيديو إن "هناك تطهير عرقي وإبادة جماعية، وهم يحاولون تغيير التعريف طوال الوقت لإعادة تعريفه.. توقفوا عن معاملتنا وكأننا أغبياء، ولسنا أغبياء".



وتبلغ قيمة أعمال قطان في مجال مستحضرات التجميل 1.2 مليار دولار ولديها 54 مليون متابع على إنستجرام، وأدى دعمها للشعب الفلسطيني إلى مقاطعة بعض العملاء الإسرائيليين ومؤيدي إسرائيل.

I am 100%



Huda Beauty founder 'willing to risk business' over Israel-Gaza stance https://t.co/x7fd0ij9U3