أعربت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن أمنيتها بالعمل والتعاون مع الفنان محمد سعد في أدوار غير ‏كوميدية، قائلة: «أنا نفسي اشتغل مع محمد سعد؛ لكن هيقدم شخصية مختلفة كليا.. أما اللمبي لا».‏

وتابعت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية «أسما إبراهيم» المذاع عبر ‏‏«القاهرة والناس» مساء الخميس، أن الفنان محمد سعد «موهبة عظيمة ونجم كبير»، مشيرة إلى ‏مشاركته العمل معها مسبقا في بدايتها كمساعد مخرج.‏

وأشارت إلى رفض الفنان محمد سعد بطولة فيلم «ملك وكتابة» قبل استجابة الفنان محمود حميدة ‏بعد رفضه هو الآخر، قائلة: «أتمنى اشتغل معاه لكن هيكون عمل لا يمت بالكوميدي بصلة، زي ‏ما الزعيم قدم حتى لا يطير الدخان».‏

ولفتت إلى متابعتها الفنان محمد سعد على مسرح الدولة قبل ظهوره على شاشات السينما، مضيفة: ‏‏«اللمبي شخصية عظيمة، لكن هو أهم بكثير من اللمبي، أتمنى يخرج من دور اللمبي، فيلم الكنز ‏كان دوره عظيم».‏