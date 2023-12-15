أعربت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن أمنيتها بالعمل والتعاون مع الفنان محمد سعد في أدوار غير كوميدية، قائلة: «أنا نفسي اشتغل مع محمد سعد؛ لكن هيقدم شخصية مختلفة كليا.. أما اللمبي لا».
وتابعت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية «أسما إبراهيم» المذاع عبر «القاهرة والناس» مساء الخميس، أن الفنان محمد سعد «موهبة عظيمة ونجم كبير»، مشيرة إلى مشاركته العمل معها مسبقا في بدايتها كمساعد مخرج.
وأشارت إلى رفض الفنان محمد سعد بطولة فيلم «ملك وكتابة» قبل استجابة الفنان محمود حميدة بعد رفضه هو الآخر، قائلة: «أتمنى اشتغل معاه لكن هيكون عمل لا يمت بالكوميدي بصلة، زي ما الزعيم قدم حتى لا يطير الدخان».
ولفتت إلى متابعتها الفنان محمد سعد على مسرح الدولة قبل ظهوره على شاشات السينما، مضيفة: «اللمبي شخصية عظيمة، لكن هو أهم بكثير من اللمبي، أتمنى يخرج من دور اللمبي، فيلم الكنز كان دوره عظيم».