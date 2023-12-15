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توقعات بسقوط ثلوج على موسكو لم تشهدها المدينة من 63 عاما

موسكو - د ب أ
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 10:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 10:43 ص

ضرب إعصار ثلجي قوي القسم الأوروبي من روسيا ووصل إلى العاصمة موسكو ومنطقتها.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون هناك تساقطات ثلجية بارتفاع نصف متر، بحسب ما ذكرته قناة "آر تي عربية" الروسية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

وأطلق خبراء الأرصاد الجوية الألمان على الإعصار اسم "فانيا" الروسي.

ومن المتوقع سقوط ثلوج لم تشهدها موسكو منذ 63 عاما.

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتشكل اليوم الجمعة كثبان ثلجية بارتفاع نصف متر.

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرا من تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو حتى الساعة 12:00 اليوم الجمعة، وتزايد الرياح الجنوبية الشرقية مع هبات تصل سرعتها إلى 17 مترا/ثانية مع عواصف وانجرافات ثلجية في بعض الأماكن.

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