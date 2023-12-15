وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس جهاد الحرازين، المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بأنه قديم حديث.



وقال خلال مقابلة مع برنامج «حقائق وأسرار» الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، إن مخطط التهجير هو عبارة أيديولوجية إسرائيلية تسهدف القضاء على الشعب الفلسطيني تنفيذا لمقولتهم الشهيرة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.



وأضاف أن وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية سرّبت وثيقة دعت لتوطين الفلسطينيين في مصر، وحصرت حجم التكلفة وعدد المباني وعدد الشقق.



ولفت إلى أنّ ما يحدث حاليا في الأراضي الفلسطينية يمثل جزءا من مخطط التهجير، مشيرا إلى الدعوة الإسرائيلية الشهيرة لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة للقضاء على هذا الكم السكاني.



ونوه بأن إسرائيل عندما بدأت بحرب الإبادة ودعت المواطنين للانتقال إلى جنوب غزة، ثم بدأت بالضرب في المناطق الجنوبية، موضحا أن أكثر من 1.4 مليون فلسطيني موجودون حاليا في مدينة رفح.



ولفت إلى أن إسرائيل استهدفت دفع هؤلاء النازحين صوب الحدود المصرية ثم تسيطر كليا بشكل عسكري على قطاع غزة، مؤكدا أن هذا المخطط فشل أمام الموقفين المصري والفلسطيني بجانب انضمام الموقف الأردني بعدما استشعرت عمّان الخطر.



