واشنطن تتفاوض مع طالبان لإطلاق سراح سجناء أمريكيين

أجرت وزارة الخارجية الأمريكية، مناقشات مع زعماء حركة "طالبان"، فيما يتعلق بإطلاق سراح مواطنين أمريكيين، محتجزين في أفغانستان.

وتم تأكيد تلك المحادثات، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميللر أن توماس ويست، الممثل الخاص الأمريكي لأفغانستان، أجرى محادثات مع ممثل من حركة طالبان هذا الأسبوع، بشأن الأمريكيين المحتجزين، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف ميللر "أريد أن أقول أن أمن المواطنين الأمريكيين، هو أولويتنا، ليس فقط في تلك المحادثات، لكن أيضا في محادثات سابقة، أكدنا على حرية المواطنين الأمريكيين، في أفغانستان. ناقشنا تلك القضية مع زعماء إمارة طالبان الإسلامية وأكدنا عليها".

غير أن ميللر لم يكشف النقاب عن التفاصيل المحددة بشأن الأمريكيين المحتجزين، من بين ذلك هوياتهم وأسباب اعتقالهم.

كانت واشنطن قد ذكرت قضية الأمريكيين المحتجزين في سجون أفغانستان، في الأشهر الأخيرة، لكن لم يتم كشف النقاب بشكل واسع عن معلومات بشأن أعدادهم وهوياتهم.