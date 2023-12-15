اليونان: تكاليف تغير المناخ تصل إلى أكثر من ملياري يورو سنويا

ذكر تقرير صادر عن "بنك اليونان" (البنك المركزي) ومحافظه، يانيس ستورناراس حول الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية في اليونان، أن تكاليف تغير المناخ، بالنسبة لليونان، بحلول نهاية القرن، تقدر بـ2ر2 مليار يورو سنويا، أو حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بالقيم الحالية.

وتنعكس الغابات، التي تحترق والمحاصيل، التي يتم تدميرها والسياحة، التي ستتقلص مع ارتفاع درجات الحرارة، جميعا على تلك التكلفة، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الجمعة.

وحذر التقرير من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تخاطر اليونان بمواجهة التصحر في حوالي 40%، من أراضيها لاسيما في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد.

واستشهد التقرير بتوقعات بارتفاع في درجات الحرارة بمقدر 2ر1 إلى 2 درجة مئوية، بحلول منتصف القرن وبمقدار 2 إلى 5 درجات مئوية، بعد عام 2060، مقارنة بالفترة ما بين 1971 و2000، وزيادة في أيام موجة الحر بمقدار ما بين 10 و15 يوما، بحلول عام 2050 وبمقدار 30 إلى 50 يوما، بحلول عام 2100.

ومن المتوقع أن ينخفض سقوط الأمطار بشكل ملحوظ، بعد عام 2050، لاسيما في الأجزاء الواقعة في أقصى جنوب البلاد.