وكالة سما: كتائب القسام تقصف القدس برشقة صاروخية

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، عن إطلاق رشقة صاروخية باتجاه القدس، حسبما أفادت وكالة"سما" الفلسطينية للأنباء. ودوت انفجارات جنوب مدينة القدس وبيت لحم جراء اعتراضات لصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وفق "سما".



وأظهرت مقاطع فيديو مصورة لسقوط عدد من الصواريخ على احد المنازل في "مستوطنة بيت شيمش بالقدس واخرى في مناطق مفتوحة في بيت لحم".



كما أظهرت مقاطع فيديو لحظة "هروب عشرات المستوطنين بعد قصف كتائب القسام لمدينة القدس ودوي صافرات الإنذار".



وأعلنت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي اعتراض صواريخ عدة في أجواء القدس بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار.



وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في القدس للمرة الأولى منذ 30 أكتوبر. ورأى شهود صاروخين على الأقل يتم اعتراضهما من منظومة الدفاع الجوي، حسب "سما".



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والمصابين معظمهم أطفال ونساء، وأحدثت دمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.