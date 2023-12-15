مجلس احتياط نيويورك: الحديث عن خفض سعر الفائدة في مارس سابق لأوانه

قال جون ويليامز رئيس مجلس احتياط نيويورك، إنه من السابق لأوانه أن يبدأ المسؤولون دراسة خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل في خططهم لاتباع أي سياسة تكون مقيدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدفهم المحدد وهو 2%، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ونقلت بلومبرج عن ويليامز قوله اليوم الجمعة، في مقابلة مع شبكة " سي إن بي سي": "نحن لا نتحدث حقا عن خفض أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أنه "من السابق لأوانه" أن يكون هناك تفكير في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وأضاف ويليامز: "وكما قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، فإن السؤال هو: هل اتبعنا سياسة نقدية تمكنا من اتخاذ موقف تقييدي كاف لضمان عودة التضخم إلى 2٪؟ هذا هو السؤال المطروح أمامنا".

وسجل البنك المركزي تحولا في وقت سابق من هذا الأسبوع نحو عكس أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ فترة طويلة، حيث توقع المسؤولون سلسلة من الانخفاضات العام المقبل.