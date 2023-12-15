تركيا: توقيف 9 أشخاص يشتبه بتمويلهم تنظيم داعش

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أوقفت السلطات التركية، اليوم الجمعة، 9 أشخاص يشتبه في أنهم يمولون تنظيم "داعش" الإرهابي بولايتي مرسين وغازي عنتاب.

وذكر بيان قيادة الدرك في مرسين أن عملية أمنية نفذت في إطار الكشف عن أنشطة التنظيمات الإرهابية وتحديد مصادرها المالية، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم التوصل إلى هويات 9 أشخاص وشركتين متورطين في جمع وتوفير الأموال لـ "داعش".

وبحسب البيان، أظهر تقرير مجلس التحقيق في الجرائم المالية أن الأشخاص والشركتين، متورطون بـ "تحويل أموال مشبوهة" بقيمة مليون و200 ألف ليرة تركية.

وأشار إلى تنفيذ عمليتي مداهمة في مرسين وغازي عنتاب للقبض على المشتبه بهم، أسفرت عن توقيف 9 أشخاص وضبط مبالغ مالية ووثائق كثيرة.

وتشن قوات الأمن التركية مداهمات لملاحقة عناصر تنظيم داعش ردا على الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في البلاد على مدار عدة سنوات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات .

ومن الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا واحد وقع ليلة رأس السنة في عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.