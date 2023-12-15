أوكرانيا تتسلم دفعة ثانية من نظام الدفاع الجوي الألماني باتريوت

تسلمت أوكرانيا، كما هو مخطط له، دفعة ثانية من نظام الدفاع الصاروخي باتريوت، من ألمانيا للمساعدة في درء الهجمات الروسية المتزايدة بالصواريخ والمسيرات على كييف ومدن أخرى.

كما تسلمت أوكرانيا أيضا صواريخ باتريوت، وفقا لمخزون الحكومة الألمانية الذي تم تحديثه اليوم الخميس من الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا منذ الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير من العام الماضي.

وتلقت أوكرانيا أيضا تسع مركبات أخرى مجنزرة متعددة الأغراض من طراز باندفجن، و7390 قذيفة مدفعية من عيار 155 مللم، وثلاثة أجهزة أخرى متحركة لإزالة الألغام يتم التحكم فيها عن بعد وثماني ناقلات.

ولعبت ألمانيا دورا مهما في ضمان حماية أوكرانيا بشكل أفضل ضد الهجمات الجوية الروسية، وبالإضافة إلى صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع، أثبتت أنظمة صواريخ "ايريس-تي" جو /جو ودبابات"جيبارد" المضادة للطائرات الألمانية الصنع فعالية عالية.

يذكر أن أوكرانيا تطلب أيضا وبشكل عاجل من برلين صواريخ كروز توروس، والتي يمكن استخدامها للاشتباك مع أهداف روسية على مسافات بعيدة وراء خط المواجهة. ورغم ذل ، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس تزويد أوكرانيا بها حتى الآن.