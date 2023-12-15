البوندستاج الألماني يخفف قواعد الاقتراض لميزانية 2023

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أقر البرلمان الألماني (البوندستاج)، اليوم الجمعة، استثناء للحظر الصارم على الاقتراض، والمعروف باسم مكابح الديون، فيما يتعلق ميزانية 2023، استجابة لحكم قضائي.

ويأتي ذلك في إطار استجابة البرلمان الألماني لحكم صادم أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية التي قررت في منتصف نوفمبر أنه لا يمكن إعادة تخصيص قروض طارئة بقيمة 60 مليار يورو (75ر65 مليار دولار) مخصصة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، لأحد صناديق المناخ.

ويضع تعليق مكابح الديون الأساس لموازنة تكميلية من المقرر أن يتم التصويت عليها اليوم الجمعة.

وسوف تصل الديون الجديدة المقررة إلى 61ر70 مليار يورو (39ر77 مليار دولار) أي أعلى بواقع 8ر44 مليار يورو من الحد المسموح به للاقتراض.

وهذه هي المرة الرابعة التي يعلق فيها البوندستاج مكابح الديون.

وينص البند 115 من القانون الأساسي على جواز الاقتراض الإضافي، ولكن في حالة الكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الاستثنائية فقط "والتي لا يمكن للدولة السيطرة عليها وتؤثر بشكل كبير على الوضع المالي للدولة".