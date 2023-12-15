الجزيرة تؤكد استشهاد مصورها سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي بغزة: ظل ينزف 6 ساعات على الأرض

أكدت شبكة الجزيرة القطرية، مساء اليوم الجمعة، استشهاد مصورها سامر أبو دقة وإصابة مراسلها وائل الدحدوح خلال تغطيتهما القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الجزيرة عبر موقعها الإلكتروني إن سامر ظل نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

وأدانت الجزيرة بأشد العبارات "اغتيال جيش الاحتلال الزميل المصور سامر أبو دقة بقذيفة طائرة مسيرة"، وحملت "إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استهداف العاملين مع الجزيرة وعائلاتهم بشكل ممنهج".

ودعت "المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين والجنائية الدولية اتخاذ إجراء لمحاسبة الاحتلال".