تعليمات خاصة من كولر لعبد المعنم للحد من خطورة بنزيما

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كلف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، محمد عبد المنعم مدافع الفريق بتعليمات خاصة للحد من خطورة الفرنسي كريما بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي.

ويواجه الأهلي نظيره اتحاد جدة السعودي في المباراة التي تجمع بينهما في ربع نهائي كأس العالم للأندية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وطالب كولر، المدافع محمد عبد المنعم بالمراقبة اللصيقة للنجم الفرنسي كريم بنزيما، وشدد على ضرورة تضييق الخناق وعدم ترك المساحات لبنزيما خاصة عند الركنيات.

وكان الأهلي واختتم تحضيراته على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، استعدادًا للمباراة.