أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم تلقيها أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، أمس الخميس، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء؛ تأكيدا لصحة ما نشرته الشروق أمس.



وأكدت الهيئة في بيان لها منذ قليل، أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، أنها لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.



وأشار البيان إلى قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بعقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الاثنين المقبل والموافق 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.