اعتقال أكثر من 1700 شخص في مداهمات للإنتربول بآسيا

قالت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) في مدينة ليون الفرنسية، اليوم الجمعة، إنه تم اعتقال أكثر من 1700 شخص في 10 دول آسيوية في عملية مداهمات واسعة ضد تهريب الأسلحة الصغيرة غير المشروعة.

وتم مصادرة أكثر من 700 قطعة سلاح في أول عملية مشتركة للقوة في آسيا، حملت اسم (تريجر سالفو 2)، بالإضافة إلى المئات من قطع غيار الأسلحة وأكثر من 45 ألف طلقة ذخيرة.

وتهدف العملية، التي نفذت في الفترة من 13 إلى 24 نوفمبر، إلى تعطيل حركة الأسلحة الصغيرة عبر الحدود وتحديد الصلات بين جماعات الجريمة المنظمة الداخلية وتهريب الأسلحة الصغيرة والإرهابيين.

وقالت منظمة الإنتربول إنه في وسط وجنوب وشرق آسيا، أصبحت الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هي القاعدة بالنسبة لمثل هذه الكيانات، لأنها رخيصة الثمن ويسهل إخفاؤها ونقلها والوصول إليها.

وتجلى ذلك في باكستان، حيث تم استرداد المئات من الأسلحة الصغيرة وقطع الغيار والذخيرة، سيما في المقاطعات المتاخمة لأفغانستان.

وأضافت المنظمة أن العملية أسفرت عن اعتقال 614 شخصا وإجراء تحقيقات جديدة والكشف عن مزيد من المعلومات حول الطرق التي تستخدمها الشاحنات لنقل الأسلحة الصغيرة والذخائر من أفغانستان إلى باكستان.