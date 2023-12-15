إسرائيل تزعم: أضعفنا قوات حماس بصورة كبيرة في قطاع غزة

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها أضعفت قوات حماس بصورة كبيرة في قطاع غزة وأكدت تصميمها مرة أخرى على مواصلة هجومها ضد المسلحين حتى تحقيق انتصار.



وادعى المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي قائلا: "من الواضح أن إسرائيل تنتصر في الحرب"، مشيرا إلى ضعف واضح لحق بحماس.



وأضاف: "يمكننا أن نلمس ذلك من خلال الانخفاض الكبير في إطلاق الصواريخ على إسرائيل".



وزعم ليفي بأن 70 عضوا آخرون فى حماس استسلموا في شمال قطاع غزة أمس الخميس.



وأضاف ليفي أن الجيش الإسرائيلي يحاول تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، واتهم حماس بتضخيم عدد القتلى من الأبرياء من أجل كسب التعاطف وزيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.



وأوضح أن "إسرائيل لم تبدأ هذه الحرب، ولم نكن نريدها".



من ناحية أخرى، اتهمت إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات المخصصة للسكان المدنيين في غزة.



وقال مكتب نتنياهو اليوم الجمعة إنه من "المخزي" أن منظمات الإغاثة الدولية لم تندد بذلك.



وأفاد شهود عيان أيضا أن أعضاء في حركة حماس سرقوا شحنات المساعدات من الشاحنات ونقلوها إلى سياراتهم، أحيانا تحت تهديد السلاح.