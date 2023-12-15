 اتحاد شركات النقل البري السلوفاكي يرفع الحصار على معبر حدودي مع أوكرانيا - بوابة الشروق
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اتحاد شركات النقل البري السلوفاكي يرفع الحصار على معبر حدودي مع أوكرانيا

براتيسلافا - د ب أ
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 4:39 م | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 4:39 م

أنهى اتحاد شركات النقل البري السلوفاكي حصاره للمعبر الحدودي الوحيد الذي تستخدمه الشاحنات القادمة من أوكرانيا.

وقبل أن ينهي الاتحاد حصاره، قال رئيسه ستانيسلاف سكالا لوكالة الأنباء (تي ايه إس أر)، "هناك الكثير من الضغط علينا من الجانب الأوكراني لدرجة لم يعد يمكن تحملها".

غير أن الاتحاد أعلن أنه لم يرفع الحصار إلا بناء على طلب من قوات حرس الحدود، وهو طلب يمكنهم أن يحترمونه "لأنهم احترموا أيضا حق الاتحاد في التظاهر".

وكان اتحاد شركات النقل البري السلوفاكي يعتزم التظاهر في البداية لفترة غير محددة بعد حالات حصار سابقة قصيرة المدى.

وانتهى الحصار عند معبر فيشنه نيميسكه في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

ومثلما هو الحال مع نظرائهم البولنديين، كان الغرض من الحصار الإشارة إلى المساوئ التي تواجهها شركات الشحن السلوفاكية المحلية مقارنة بمنافسيهم الأوكرانيين الأرخص.

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