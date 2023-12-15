أدى سبعة آلاف مواطن مقدسي فقط، صلاة الجمعة اليوم، في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة؛ بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي حالت دون وصول المصلين إليه، للجمعة العاشرة على التوالي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين دون السبعين عاما من الدخول إلى المسجد الأقصى؛ مما تسبب بانخفاض كبير في عدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه.

وذكر شهود عيان لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في رام الله، أن شرطة الاحتلال اعتدت على عدد من المصلين على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأن عددا من المواطنين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة في القدس المحتلة.