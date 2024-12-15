آبل تضيف خاصية إضافة طبقات صوتية إلى تطبيق فويس ميموز

إلى جانب العديد من خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أضافتها شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل إلى الإصدار الجديد لنظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس 2ر18، حدثت الشركة تطبيق الرسائل الصوتية فويس ميموز.

وقالت الشركة المنتجة للهاتف الذكي آيفون إن مستخدمي هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس سيكون في مقدورهم إضافة مسارات طبقات صوتية إلى أي تسجيل موجود في تطبيق فويس ميموز دون الحاجة إلى استخدام سماعات الرأس.

وبدلا من ذلك سيتمكن المستخدمون من تسجيل أصوات أدواتهم الموسيقية باستخدام سماعة آيفون في الوقت الذي يسجلون فيه أصواتهم باستخدام الميكرفون في هواتف آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.

بفضل نظام التشغيل آي.أو إس 2ر18 والمعالج آبل أيه 18 برو أصبح تطبيق فويس ميموز قادرا على الاستفادة من تقنيات تعليم الآلة لتفعيل الخاصية الجديدة.

ويمكن للتطبيق إنشاء مسارين منفردين، بعد ذلك يمكن مزجهما وإنتاجهما في تطبيقات احترافية مثل لوجيك برو.وتتضمن الطبقة الأولى مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية الخلفية، مثل البيانو أو الجيتار ، على سبيل المثال.

بدلاً من ذلك، يمكن للموسيقيين والمنتجين اختيار إرسال مزيج موسيقي موجود مباشرة إلى تطبيق فويس ميموز، مما يتيح لهم تسجيل طبقة صوتية أخرى بسهولة.

وتقول شركة آبل إنه يمكن أيضا مزامنة هذه "الطبقات الصوتية"، كما يطلق عليها، في فويس ميموز باستخدام أجهزة كمبيوتر ماك المختلفة عبر سحب ملفات الصوت وإدراجها على تطبيق لوجيك أيضا.

وتم إطلاق تحديث فويس ميموز على أجهزة آيفون16 برو وآيفون16 برو ماكس للمستخدمين الذين يستخدمون نظام التشغيل آي.أو.إس 2ر18. كما يمكن تبادل ونقل الطبقات الصوتية إلى فويس ميموز على تطبيق لوجيك برو لأجهزة ماك 1ر11، التي تعمل بنظام التشغيل ماك أو.إس سيقويا 2ر15، ولوجيك برو للكمبيوتر اللوحي آيباد 1ر2% الذي يعمل بنظام التشغيل آيباد أو.إس 2ر18.