تقديرات أمنية إسرائيلية: السلطة الفلسطينية قد تنهار بسرعة

نقلت تقارير إعلامية عبرية اليوم الأحد، عن تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن الوضع في الضفة الغربية حاليا «هش جدًا»، لافتة إلى احتمال انهيار السلطة الفلسطينية.

ووفق صحيفة «يسرائيل هيوم»، فقد أكدت التقديرات الأمنية أن الوضع في الضفة الغربية هو الآن أكثر هشاشة منذ سنوات عدة، وأن انهيار السلطة الفلسطينية قد يحدث بسرعة، لافتة إلى أن هناك مخاوف من أن يغير رجال شرطة السلطة الفلسطينية ولاءاتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في الأسبوع الماضي، كتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع ومجلس الأمن القومي، طالب فيها بعقد مجلس الوزراء على وجه السرعة على خلفية من التصعيد في الضفة الغربية والخوف من حدث مهم يجب الاستعداد له.

واعتبر سموتريتش، أن المجموعات المسلحة قد تقوم بانقلاب على السلطة الفلسطينية ومن ثم تعمل ضد إسرائيل.

كما حذر الوزير المتطرف من أن «نسبة التدهور قد تكون سريعة وغير متوقعة»، داعيًا إلى انعقاد مجلس الوزراء ووضع خطة عمل سريعة.

ويجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة، لبحث موضوع التصعيد في الضفة، في محاولة للرد على التطورات المتسارعة والتي قد تشعل المنطقة.