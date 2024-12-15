النائب أحمد إدريس: الأطروحات الجديدة للحكومة خطوة هامة نحو بناء اقتصاد قوي ومتوازن

قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن، إن برنامج الحكومة بالأطروحات الجديدة خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنها تعد خطوة هامة نحو بناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رفاهية المواطنين.

وأشار إلى أنه من خلال تنفيذ هذه الأطروحات، تهدف الحكومة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص، وتنشيط الأسواق المالية كما أن هذه المبادرات تسهم في زيادة الشفافية والنمو الاقتصادي من خلال تمويل مشروعات تنموية كبيرة.



وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن إطلاق هذه الأطروحات يعد بمثابة محفز لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين بنية الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقوية الموارد المالية للدولة وتوفير الدعم اللازم للبنية التحتية والمشروعات الكبرى التي تخدم الأجيال القادمة.



وأشار إدريس، إلى أنه من خلال تنفيذ هذه الأطروحات، تهدف الحكومة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص، وتنشيط الأسواق المالية، كما أن هذه المبادرات تسهم في زيادة الشفافية والنمو الاقتصادي من خلال تمويل مشروعات تنموية كبيرة، كما أن إطلاق هذه الإطروحات يعد بمثابة محفز لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين بنية الاقتصاد الوطني.



وأكد إدريس، أنه الأطروحات الحكومية الجديدة تعد جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وجعله أكثر تنوعًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ومن خلال هذه الإطروحات، تساهم الحكومة في فتح أسواق جديدة للقطاع الخاص، مما يعزز من قدرته التنافسية ويشجع على الابتكار والتوسع في قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.