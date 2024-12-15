عمرو أديب: أعظم درس ممكن نتعمله من سوريا هو أنت ثم أنت ثم أنت

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر لا تسقط بفضل قواتها المسلحة التي تمثل جزءًا من النسيج الوطني.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الأحد، أنّ أحدًا لا يستطيع أن يمس مصر بسوء في ظل اكتمال الصف الوطني.

وتابع: «أعظم درس ممكن نتعمله من سوريا هو إنت ثم إنت ثم إنت.. إنت الشعب إنت القدرة إنت الجيش إنت الداخلية .. محدش هيسندك من بره».

وأشار إلى أن الرئيس السابق السابق بشار الأسد كان يتلقى تأكيدات حتى أيامه الأخيرة من داعميه أنهم يقفون بجانبه.

وتابع: «إنت مينفعكش غيرك وجيشك وداخليتك ومؤسساتك.. ولذلك أنت يجب أن تكون قويا من الداخل ومتواصل مع شعبك وتفهم أولوياته».

وأوضح أن بشار الأسد تلقى مكالمة هاتفية طُلب منه الرحيل فورًا، كما أن هناك اتصالات أجريت بين عدة أطراف بينها إسرائيل والولايات المتحدة أنهت الأمر.