موسكو: كييف خسرت أكثر من 400 عسكري خلال 24 ساعة على محور كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، مقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني في المعارك على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لتبلغ حصيلة خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء محاولة اجتياحها مقاطعة كورسك نحو 40 ألفا و860 عسكريا.

وقال البيان: "خلال الساعات الـ24 الماضية، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر 400 عسكري، ودبابة، ومركبتي مشاة قتاليتين، و3 مركبات قتالية مدرعة، و7 سيارات، فضلا عن استسلام 5 عسكريين أوكرانيين"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان: "في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 40 ألفا و860 عسكريا، و241 دبابة، و180 مركبة قتال مشاة، و125 ناقلة جند مدرعة، و1256 مركبة قتال مدرعة، و1138 سيارة، و314 قطع مدفعية، و40 راجمة صواريخ، و74 محطة حرب إلكترونية و13 رادارا مضادا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.