الأرصاد تنبه لانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خلال أيام

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بانخفاض أكبر في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، اليوم الأحد، أن انخفاض درجات الحرارة يكون ملحوظًا بشكل أكبر خلال فترات الليل، حيث تصل الحرارة إلى خمس درجات مئوية على محافظات الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، فيما تنخفض قيم درجات الحرارة وتصل لـ18 درجة مئوية خلال نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تبدأ فرص الأمطار على المناطق الداخلية وتكون بشكل مؤثر يومي الخميس والجمعة وتمتد لمناطق القاهرة الكبرى.