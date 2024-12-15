المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم للشراكة عبر المحيط الهادئ

ستصبح المملكة المتحدة اليوم الأحد أول دولة أوروبية تنضم رسميا إلى التكتل التجاري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في خطوة تهدف إلى "تعزيز التجارة وخلق فرص" للشركات البريطانية في الخارج.

وستنضم بريطانيا إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية اليوم الأحد، بعد سنوات من الإجراءات، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وستصبح المملكة المتحدة العضو الثاني عشر في الاتفاقية التجارية، بعد أن قدمت طلبها في بداية عام 2021، ويأمل المسؤولون أن يضيف هذا القرار مليارات الجنيهات الاسترلينية إلى الاقتصاد.