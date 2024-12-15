الدفاع المدني بغزة: أجساد الشهداء تفحمت بشكل كامل في مجزرة الاحتلال ببيت حانون

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، إن أجساد الشهداء تفحمت بشكل كامل في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال داخل مدرسة خليل عويضة ببيت حانون.

ونوه خلال مداخلة لفضائية «الجزيرة»، مساء الأحد، أن قوات الاحتلال استهدفت كذلك منزلين مأهولين بالسكان يقعان في محيط المدرسة، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 40 مواطنًا حتى اللحظة.

وأضاف: «جثامين المواطنين تناثرت في الشوارع، رأينا أجسادًا بلا رؤوس، وجثامين مقطعة، وأجسادًا محترقة بشكل كامل، والمواطنين الذين جاءوا عبر ممر صلاح الدين يتحدثون عن أهوال يوم القيامة».

وأشار إلى أن «الاحتلال قصف المربع الذي يضم المدرسة بشكل كبير وبكتلة نارية ضخمة»، منوهًا أن «كل من يتحرك في منطقة المدرسة يتم استهدافه من قبل قوات الاحتلال بالطائرات المسيرة والمدفعية الإسرائيلية».

ولفت إلى أن أعداد الشهداء تقترب من 5 آلاف، بعد 74 يومًا من حصار شمال القطاع والعملية العسكرية البرية، قائلًا إن «الكثير من الأحداث التي تجري شمال غزة لا يعلم عنها أحد».