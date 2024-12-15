أوكرانيا تعلن تدمير 56 طائرة مسيرة روسية

قال الجيش الأوكراني، اليوم، إن الدفاعات الجوية دمرت 56 من أصل 108 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية في أحدث غارة ليلية.

وأضاف الجيش أنه "فقد أثر" 49 مسيرة أخرى، وهو ما يحدث عادة نتيجة للتشويش الإلكتروني- حسب موقع قناة الشرق.

وقالت القوات الجوية إن حطام طائرات مسيرة ألحق أضراراً بجزء غير محدد من البنية التحتية بالإضافة إلى مبان سكنية ومنازل.

في سياق آخر قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وتعليق الإمدادات الروسية.

كانت مصادر روسية قد تحدثت عن تعليق امدادات الحبوب إلى سوريا حيث لم تصل سفينتان محملتان بالقمح الروسي كانتا متجهتين إلى سوريا إلى وجهتهما.