مقتل 5 مهاجرين وفقدان آخرين وإنقاذ العشرات قبالة سواحل اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني، يوم السبت، أن ما لا يقل عن خمسة مهاجرين لاقوا حتفهم، ولا يزال عدد غير معروف منهم مفقودا، فيما تم إنقاذ أكثر من 200 آخرين في اليونان في عدة عمليات جنوبي جزيرة كريت.

وبدأت أربع عمليات إنقاذ في وقت متأخر من يوم الجمعة، ولا تزال واحدة منها جارية، وفقا لما ذكره خفر السواحل.

وذكر خفر السواحل اليوناني أنه في العملية التي لا تزال جارية، تم إنقاذ 39 شخصا تم نقلهم إلى كريت. وتم انتشال خمس جثث من المياه. وقال الناجون إن العشرات كانوا على نفس القارب.

وفي العمليات التي انتهت جرى إنقاذ 47 و 89 مهاجرا في عمليتين قبالة جزيرة جافدوس و 28 مهاجرا قبالة بيلوبونيز .

وأضاف خفر السواحل أن ما إجماليه تسع سفن، بما في ذلك سفن خفر السواحل، وفرقاطة من البحرية الإيطالية وأربع سفن تجارية، كانت تشارك في عمليات الإنقاذ يوم السبت، بالإضافة إلى مروحيتين.

ويقول المسؤولون الحكوميون اليونانيون إن الزيادة في وصول المهاجرين مدفوعة بالصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

