

قال الخبير الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج، إن إسرائيل استغلت سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد واحتلت الجزء الأخير من هضبة الجولان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن من أهم المكتسبات التي حققتها إسرائيل خلال 50 عامًا هو تدمير الجيش السوري بالكامل.

وأشار فرج إلى أن المكسب الأخر هو احتلال جبل الشيخ وهو أعلى نقطة في هضبة الجولان.

وأكد أن إسرائيل أصبحت لا تهتم بالمجتمع الدولي، لافتًا إلى أن أي قرار في مجلس الأمن ضد إسرائيل يواجه حق النقض (الفيتو) الأمريكي.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صراعًا داخل الفصائل السورية المسلحة من أجل الوصول للسلطة في سوريا.

ووصف التصريحات الأخيرة لأحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام الذي تحدث عن عدم ترشحه للانتخابات إلا إذا طُلب منه ذلك، بأنها تمثيلية، وقال: "الجولاني (الاسم الذي عُرف به الشرع قبل كشْفه مؤخرًا عن هويته الحقيقية) وسيرشح نفسه بالانتخابات السورية وسيزوِّرها وسيكون رئيس سوريا المستقبلي».