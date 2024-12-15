رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية عدم التدخل في الشأن السوري الداخلي

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، حيث تمّ استعراض العلاقات والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، والبحث في آخر تطورات الأوضاع على الساحة السورية.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، شهد اللقاء البحث في جهود الحكومة نحو استكمال خطط الإصلاح الاقتصادي، ومحاربة الفساد وباقي القطاعات على وفق البرنامج الحكومي، ومواقف الحكومة المعززة للاستقرار والتنمية في العراق.

وبحث الجانبان في آخر مستجدات الأحداث في المنطقة، وفي سوريا على وجه الخصوص، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء وقوف العراق مع وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على السلم الأهلي، وحقوق الأقليات، والتنوع الاجتماعي والثقافي والإثني، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، ومساعدة السوريين على تخطي هذه المرحلة الصعبة.

من جانبه، أشاد الحسّان بخطوات الحكومة في جوانب الإصلاح، وما قطعته من أشواط في مجالات التنمية، إضافة إلى الموقف الواضح من الأحداث في سوريا، والاستعداد لمساعدة الشعب السوري، وإغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني.