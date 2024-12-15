أمير قطر يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي تطورات الأوضاع في غزة وسوريا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى آخر التطورات في سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر اليوم من ماكرون، تناول كذلك علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، المستمر لليوم الـ346 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 46 شهيدًا و135 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 44 ألفا و976 شهيدًا، و106 آلاف و759 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».