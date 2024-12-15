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أصيب طفل، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية الجملة شمال جنين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن طواقمها نقلت إصابة برصاص الاحتلال الاسرائيلي في القدم لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً من قرية الجلمة وجرى نقله إلى المستشفى