 غزة.. إصابة طفل برصاص الاحتلال في قرية الجلمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. إصابة طفل برصاص الاحتلال في قرية الجلمة

وفا
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 3:17 ص | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 3:17 ص

أصيب طفل، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية الجملة شمال جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن طواقمها نقلت إصابة برصاص الاحتلال الاسرائيلي في القدم لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً من قرية الجلمة وجرى نقله إلى المستشفى


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