 الصين والسعودية تؤكدان دعمهما لحل الدولتين والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية - بوابة الشروق
الإثنين 15 ديسمبر 2025 9:51 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

الصين والسعودية تؤكدان دعمهما لحل الدولتين والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية

وكالات
نشر في: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 9:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 9:22 ص

اتفقت الصين والسعودية، على تعزيز التواصل والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، إذ أشادت بكين، بدور الرياض في العمل الدبلوماسي بالشرق الأوسط، وفقا لبيانات صدرت عقب اجتماع وزيري خارجية البلدين أمس الأحد.

ويجري وزير الخارجية الصيني وانج يي، جولة في 3 دول بالشرق الأوسط، بدأت في الإمارات ومن المتوقع أن تنتهي في الأردن، والتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض أمس الأحد.

ولم يوضح البيان المشترك الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، طبيعة القضايا التي سيعزز البلدان التنسيق بشأنها، لكنه أشار إلى دعم الصين للسعودية وإيران في تطوير وتعزيز علاقاتهما.

وجاء في البيان، الصادر اليوم، أن "(الصين) تُقدّر الدور الرائد للسعودية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأكد الجانبان، وفقا للبيان، دعم الجهود المبذولة لتعزيز تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية بما يتوافق مع حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك