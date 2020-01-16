أسوان يفرض التعادل على المصري في مباراة مثيرة بالدوري

خيم التعادل السلبي على مباراة المصري البورسعيدي وأسوان، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز، على ستاد الجيش بالسويس.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة على مدار شوطي المباراة، حيث فاجئ أسوان فريق المصري بهدف مبكر في الدقيقة 12 من شوط المباراة الأول، عن طريق فادي فريد، ثم إحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المصري في الدقيقة 24، أهدرها سعيدو سيمبوري، ثم إحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لصالح المصري في الدقيقة 45 نجح عمرو موسى في إدراك التعادل لصالح فريقه.

وفي الدقيقة 58 من شوط المباراة الثاني، إحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح اسوان نجح محمد جابر في تسجيل الهدف الثاني لفريقه ليتقدم على المصري بفارق هدف.

ثم عاود حكم المبارة إحتساب ركلة جزاء رابعة في المباراة، ولكن هذه المرة لصالح المصري في الدقيقة 63، نجح عمرو موسى من إدراك التعادل لصالح المصري، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل فريق.

بنتيجة مباراة اليوم رفع المصري رصيد من النقاط لـ 16 ويتواجد في المركز الـ11، بينما رفه أسوان رصيده من النقاط لـ9 ويحتل المركز الـ18 ( الأخير) من جدول ترتيب المسابقة.