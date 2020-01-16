عبد العال يتسلم نسخة من الدستور المصري المترجم إلى اللغة الكورية

استقبل علي عبد العال رئيس مجلس النواب بمكتبه، رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بجمهورية كوريا الجنوبية سونج كيونج، ونائب رئيس المعهد كيم دونج دو، بحضور النائب محمد على يوسف رئيس جمعية الصداقة المصرية الكورية، وذلك في إطار أنشطة جمعية الصداقة المصرية الكورية.

وبحسب بيان للمجلس، أهدى رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط، عبد العال نسخة من الدستور المصرى المترجم إلى اللغة الكورية.

من جهته، توجه الدكتور رئيس مجلس النواب بالشكر لمعهد دراسات الشرق الأوسط على هذا العمل المتميز، مثمنا الجهد المبذول في ترجمة الدستور المصري، قائلا: "العلاقات المصرية الكورية علاقات قوية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

كما أعرب مدير معهد دراسات الشرق الأوسط عن سعادته بالوجود في مجلس النواب المصري، وشكره لحفاوة الاستقبال، موضحا أن ترجمة الدستور المصرى تؤكد مدى الحرص على دعم التقارب بين البلدين وتعريف الشعب الكوري بمصر وحضارتها.

وأكد كوينج أن كتاب الدستور المصرى لاقى إقبالا كبيرا من جانب الكوريين للاطلاع على التجربة السياسية المصرية.

جدير بالذكر أن معهد الدراسات لشئون الشرق الأوسط تأسس عام 2010 ليكون الخامس ضمن خمسة معاهد في كوريا الجنوبية تدرس اللغة العربية، فضلا عن إعداد دراسات مهمة تخص اللغة والشريعة الإسلامية والترجمة، ويصدر المعهد دوريات سنوية فضلا عن ترجمته لدساتير عدد من الدول العربية إلى الكورية، حيث انتهى من ترجمة دساتير السعودية، والمغرب، والكويت.