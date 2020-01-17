الكشف عن اعتداء على مقر لليسوعيين في ألمانيا

اكتشفت الشرطة وجود آثار لمواضع طلقات على نوافذ في مركز للآباء اليسوعيين في مدينة هاله الألمانية بعد الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء على مكتب أحد السياسيين بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.



وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم الخميس: "ما يزال التحقيق جاريا في الوقت الراهن عن السبب وراء هذه الأضرار".



وأضاف المتحدث أنه لم تتوافر حتى الآن أدلة تشير إلى الجاني أو دوافعه، مضيفا أنه يجري حاليا التحقيق فيما إذا كان هناك ربط بين الواقعتين، مبينا أن أمن الدولة هو من يتولى التحقيق الآن.



وكانت هذه الأضرار على مقر الآباء اليسوعيين اكتشفت صباح اليوم الخميس.



وكانت الشرطة اكتشفت عدة مواضع لطلقات ظهرت في زجاج إحدى نوافذ المكتب الخدمي للمواطنين التابع للنائب الأسود كارامبا ديابي، العضو بالبرلمان الألماني "بوندستاج" عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أمس الأربعاء.



تسبب الهجوم في فزع شديد ، ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الحزب حضر اليوم الخميس أكثر من أربعين شخصا إلى مكتب خدمات المواطنين في هاله لتقديم المساعدة وتقديم الزهور تقديرا لأعضاء المكتب وتأييدا لصاحبه.



وكان العضو البرلماني الذي ولد في السنغال كتب على موقع تويتر أنه يشكر من الأعماق الآلاف الذين أعربوا عن تضامنهم معه ، قائلا: "إنكم تمنحونني القوة والشجاعة".