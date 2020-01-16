بن زايد: مهرجان شرم الشيخ التراثي يجسد الموروث الشعبي الأصيل

قال الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن مهرجان شرم الشيخ ملتقى يجسد الموروث الشعبي الأصيل وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين المصري والإماراتي.



وقال الشيخ محمد بن زايد – في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، «شهدت وأخي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهرجان شرم الشيخ التراثي، الملتقى يجسد - بفعالياته المتعددة والمتنوعة - موروثنا الشعبي الأصيل وعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين الإماراتي والمصري».



وأكد ولي عهد أبو ظبي، أن «صون التراث والمحافظة عليه أمانة وحق للأجيال المقبلة».



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، اليوم الخميس، مهرجان شرم الشيخ التراثي العربي - سباق الهجن الدولي.