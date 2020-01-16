تنطلق، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، على أرض مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ودولة الإمارات، ويستمر المهرجان على مدار 3 أيام في سباق يتضمن 30 شوطا بمشاركة 25 قبيلة من مختلف محافظات مصر.

ومن المقرر أن يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء المصريين والمحافظين، ووزراء من دولة الإمارات، الاحتفالية التي أعدتها دولة الإمارات خلال افتتاح المهرجان.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تجهيز مكان لاستقبال الرئيس وجمعة مبارك الجنيني سفير الإمارات بالقاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة.

وأشار المحافظ إلى أن احتفالية الافتتاح تتضمن استعراضا لمهارات الهجن لدولة الإمارات، وعروض فنون شعبية لفرقة العريش للفنون الشعبية بالتعاون مع وزارة الثقافة، يليها سباق الهجن.

وأكد المحافظ أنه من المقرر أن يتفقد ضيوف المهرجان معرض التراث الذي يقام ضمن الفعاليات، وهو معرض مشترك إماراتي مصري لعرض المنتجات البدوية التراثية الإماراتية والمصرية، لأكثر من 100 عارضة، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتجارة والصناعية بجمهورية مصر العربية.