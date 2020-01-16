تركيا ترفع الحجب عن ويكيبيديا بعد 3 سنوات من فرضه

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أصبح موقع "ويكيبيديا" متاحا من جديد في تركيا بعد حجب استمر لنحو 3 سنوات، وذلك بعدما رفعت السلطات الحجب المفروض على الموسوعة الإلكترونية امتثالا لحكم من المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة أصدرت حكما في ديسمبر بأن الحجب المفروض على الموقع ينتهك حرية التعبير. وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية يوم أمس.

ووفقا لموقع "نت بلوكس"، المعني بتتبع استخدام الإنترنت والأمن السيبراني، فقد تمت إتاحة الوصول للموقع تدريجيا لجميع المستخدمين تقريبا في أنحاء تركيا.

وتم حجب الموقع في تركيا منذ أبريل 2017؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وجاء الحجب بعد ظهور محتوى ينتقد الحكومة، بما في ذلك الإشارة إلى صلات بين الحكومة والجهاديين في الجارة سوريا.

وقالت منظمة ويكيبيديا، غير الربحية التي تدير الموقع، إنها "مسرورة لأن شعب تركيا سيتمكن مرة أخرى من المشاركة في أكبر حوار عالمي حول الثقافة والتاريخ في تركيا عبر الإنترنت".

وكانت ويكيبيديا تقدمت بطعن على قرار الحجب أمام المحكمة الدستورية في مايو 2017.

ووفقا ليامان أكدينيز، الناشط الحقوقي وأستاذ القانون بجامعة بيلجي في إسطنبول، فإن تركيا تحجب حاليا أكثر من 288 ألف موقع إلكتروني.