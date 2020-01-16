رئيس الشركة المصرية للمطارات يتابع خطة تطوير المطارات المصرية

عقد الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديرى المطارات الدوري وذلك لتحديد أولويات المرحلة القادمة، ومتابعة خطة تطوير المطارات المصرية.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم الخميس، أن رئيس الشركة المصرية للمطارات، أكد أن الهدف من التطوير وتحديد الأولويات هو الوصول للعالمية وتميز المطارات المصرية يأتي في كيفية التعامل مع الراكب، كما أوصى مديرى المطارات بالتعامل العادل مع العاملين والمساواة بينهم.

وأكد: "أنهم القوى البشرية التي نعتمد عليها كأساس للتطوير مع التأكيد على ضرورة تدريبهم فهم قادة الغد ومستقبل المطارات مع ترسيخ مفهوم حب العمل، ووضع رضاء الراكب وتلبية احتياجاته كأولوية أولى والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات لتلبية متطلباته وتجاوز توقعاته".

وانتقل محجوب إلى الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات لتطبيق خطة التطوير وعرضها على رؤساء القطاعات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة ، وتذليل كافة العقبات ووضع توقيت زمني محدد للانتهاء من أعمال التطوير ،وكذلك متابعة خطوات التنفيذ والاحتياجات المطروحة من قبل جميع مديري المطارات والقطاعات المختلفة بالشركة، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بالاهتمام بتطوير المطارات وبنيتها التحتية.

وقدم رئيس الشركة المصرية للمطارات خلال الاجتماع عرض المقترحات والملاحظات التي واجهت كل من مطار بورسعيد، سفنكس، أكتوبر، العاصمة، طابا، سانت كاترين، طور سيناء، سوهاج، أسوان ومطار برج العرب.