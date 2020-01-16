تسببت موجة من الرياح الشديدة بمدن ومراكز البحيرة، في غلق بوغاز رشيد ومنع الصيد به، حيث تعرضت المحافظة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتعرضت معظم مدن ومراكز المحافظة لموجة رياح قوية ورياح رملية في مراكز الظهير الصحراوي (وادي النطرون وحوش عيسى وأبو المطامير والنوبارية وبدر).

كما تمركزت قوة الرياح على أغلب المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط مثل إدكو ورشيد، اللتين شهدتا دوامات هوائية شديدة ورياح.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بعقد غرفة عمليات الطوارئ بالبحيرة على مدار اليوم، ومتابعة جميع المراكز بغرف مماثلة في كل مجلس مدينة لمتابعة حالة الجو أولًا بأول.

كما وجه آمنة، شركتي الكهرباء والمياه بالبحيرة، بمتابعة حالة الطقس أولًا بأول، وقطع الكهرباء وتخفيض المياه إذا لزم الامر في بعض المناطق، وتشديد الرقابة على أصحاب المعديات والتزامهم بالحمولة المقررة منعا لحدوث أي كارثة.

كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور في الشوارع؛ لمتابعة عمل صفايات المطر وعدم تراكم المياه وإزالتها على الفور.