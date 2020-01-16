جنابري يعود لتدريبات بايرن قبل مواجهة هيرتا برلين بالدوري الألماني

تمكن سيرجي جنابري من إكمال حصة تدريبية كاملة مع فريقه بايرن ميونخ اليوم الخميس ليعزز صفوف الفريق البافاري ، الذي يستعد لاستئناف مشواره ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) الأسبوع المقبل.

وكان جنابري ،24 عاما، قادرا على التدريب في المعسكر الإعدادي الذي أجراه بايرن بالعاصمة القطرية الدوحة خلال العطلة الشتوية، بعد تعافيه من الإصابة في وتر العرقوب، التي أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

ويحل بايرن، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب بوندسليجا حاليا، ضيفا على هيرتا برلين يوم الأحد القادم في أولى مباريات الفريق بعد توقف المسابقة بسبب العطلة الشتوية.

وأعلن بايرن خلال بيان أن جنابري شارك في الحصة التدريبية، التي جرت بملعب ميونخ واستمرت لمدة 90 دقيقة، بالكامل وبدا جاهزا للمشاركة في المباريات.