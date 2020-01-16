الرئيس الألماني يشيد بالمشاركين في اقتحام مقر أمن الدولة بألمانيا الشرقية السابقة

أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أمس الأربعاء، بالمشاركين في اقتحام وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية السابقة والمعروفة باسم (شتازي) قبل ثلاثة عقود.

وخلال زيارة لأرشيف مستندات (شتازي)، قال وزير الخارجية الألماني الأسبق مخاطبا هؤلاء الأشخاص:" لقد كتبتم التاريخ وتاريخ الديمقراطية"، واضاف" كم كانت الشجاعة التي تحلت بها هذه العاصفة السلمية على معاقل القمع".

وأشار شتاينماير إلى أحداث مشابهة حدثت في وقت سابق على هذه الأحداث، في مدن إرفورت وراتينوف وزول وروستوك ومدن أخرى في ألمانيا الشرقية السابقة.

وأوضح شتاينماير أن الفضل في الحفاظ على وثائق شتازي " وتحولها إلى جزء من ميراثنا المشترك" يرجع إلى شجاعة المواطنين والثورة السلمية، وتابع مخاطبا محدثيه " لقد أسهمتم في فتح هذه الشهادات المريرة من الظلم أمام الجميع رغم المعارضة الشديدة".

وأعرب الرئيس الألماني عن قناعته بأن " فتح ملفات شتازي كان عملا ديمقراطيا بامتياز".

وجاء في نص خطاب يعتزم شتاينماير إلقاءه أن فتح هذه الملفات كان أيضا "مؤلما للغاية، ونحن وكل الألمان مدينون بالفضل لفتح هذه الملفات الذي أتاح لنا إلقاء نظرات عميقة على آليات الديكتاتورية وتأثيرها"، لافتا إلى أن نموذج وثائق شتازي فريد من نوعه على مستوى العالم ومثير للعجب بحق.

يذكر أنه باقتحام مقر وزارة أمن الدولة في ألمانيا الشرقية السابقة أمكن منع التخلص من المزيد من ملفات جهاز الأمن في الدولة الشيوعية والذي كان يمثل المنطلق الذي تحكم منه الحزب الشيوعي في البلاد، وقد تمكن ناشطون في الحقوق المدنية من تحريز العديد من الأوراق في مقرات شتازي داخل ألمانيا الشرقية السابقة.