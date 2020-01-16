الحريري: حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا يستطيع أحد إقالته

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري مساء الأربعاء، إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لديه حصانة ولا يستطيع أحد إقالته.

وأوضح الحريري خلال تصريحات صحفية له مع الإعلاميين عقب لقائه سلامة مساء اليوم في مقره في "بيت الوسط" في بيروت، حيث "تناول اللقاء مناقشة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري.

ورداُ على سؤال حول نيّة الحكومة الجديدة إقالة حاكم مصرف لبنان والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قال الرئيس الحريري "ليشكلوا الحكومة أولا، وفي الأساس الحاكم لديه حصانة ولا أحد يستطيع أن يقيله، ولتتحمل أي حكومة مسؤولياتها.

وأضاف " أنا لن أستبق الأمور، وكأي فريق سياسي، سنعطي الحكومة الجديدة فرصة للعمل، ونرى ما الذي ستنتجه، ومن ثم نقرر موقفنا منها. ألم يكن الرئيس الشهيد يفعل الأمر نفسه؟".

واستهجن الرئيس الحريري " الأحداث التي شهدتها منطقة الحمرا مساء أمس، وقال: "بيروت ليست مستباحة، ومنطق أن نكسر شوارع الحمرا والصيفي وغيرهما هو منطق مرفوض. وأهل بيروت، وأنا واحد منهم، طفح الكيل لديهم من هذا الأمر، وانتهى".

يذكر أن لبنان يشهد احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر الماضي للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية التي وصلت إليها البلاد ويحملون حاكم مصرف لبنان جزئياً مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع.