الحريري: عدم إجراء الإصلاحات أوصل لبنان إلى الوضع المتدهور الراهن

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري إن عدم تنفيذ الدولة للإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية، هو السبب في الوضع المتدهور الذي يشهده لبنان حاليا. مضيفا: "من حارب الحريرية السياسية هو من أوصل البلد إلى ما نحن عليه اليوم".

وأوضح الحريري - في تصريحات صحفية مساء اليوم - أن هناك حزمة من الإصلاحات التي كان يجب القيام بها وعُقدت في ضوئها مؤتمرات دولية متعددة لدعم لبنان، من بينها مؤتمر باريس (2) الذي حصل لبنان بموجبه على 10 مليارات دولار، غير أن تلك الإصلاحات لم تُنجز.

وأكد الحريري أنه لا يدافع عن القطاع المصرفي في مقابل التخلي عن المواطنين، مشيرا إلى عدم صحة هذا الطرح الذي يعمل البعض على الترويج له. قائلا: "أنا أقول الحقائق كما هي. يجب ألا نكذب على المواطن اللبناني ونقول له أن الحق على البنك المركزي وعلى المصارف. هم يتحملون جزءا من المشكلة، ولكن هل هم المشكلة كلها؟ بالتأكيد كلا".

ويعاني لبنان تدهورا كبيرا في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في الأحوال المعيشية للمواطنين اللبنانيين، في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة تقارب الـ 50% من الشعب اللبناني، وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي بحوالي 60%.

وانخفض معدل النمو خلال العام الماضي إلى ما دون صفر%، إلى جانب بلوغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلا عن أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160% ، وانخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي إلى أقل من 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.