«بحوث الصحراء»: تنمية وتحسين 225 مزرعة زيتون في مطروح

قال الدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن المركز يعمل خلال الفترة الحالية على تنمية وتحسين 225 مزرعة بمحافظة مطروح من خلال برنامج الممارسات الزراعية الجيدة.



وأوضح «مصيلحي» أن وحدات الدعم الفني، والإرشادي المنتشرة من فوكة شرقًا حتى السلوم غربًا، والموجودة في مناطق رأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني ومرسي مطروح، من الباحثين والأخصائيين المتميزين، بالإضافة إلي فرق الدعم الفني التابعة إلي مركز البحوث الزراعية بمحافظة مطروح، منوط بها تطوير المزارع، من خلال المماراسات الزراعية التطبيقية اللازمة لرعاية الأشجار المثمرة، في ظل ظروف الطقس والمرور، وتدعيم الفعاليات الإرشادية بالمزارع والنماذج الحقلية.



من جانبه أكد الدكتور وائل غيث، استشاري الدعم الفني بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ورئيس الفريق الفني، أن تعدد المحاور والبرامج والمشاريع، التي تدعم هذا التوجه وتتشارك فيه نماذج حقلية وممارسات تمولها الخطة الاستثمارية لمركز بحوث الصحراء، مستمرة في أعماله للموسم الثاني بنجاح كبير على أرض مطروح الغالية.