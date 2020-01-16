اتحاد الجامعات العربية يشيد بأنشطة جامعة جنوب الوادي الطلابية

أشاد الدكتور عمرو عز ت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية بأنشطة المجلس العربي للأنشطة الطلابية، الذي يتخذ من جامعة جنوب الوادي بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي مقرا له.

جاء ذلك، في اجتماع اتحاد الجامعات العربية بعمان الأردن، حيث عرض الدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، جهود المجلس في الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية ودوره في تثقيف الشباب.

وأفاد الدكتور خميس لحميدي، الأمين المساعد، أن أنشطة المجلس بجامعة جنوب الوادي تعد أنشطة رائدة لتنوير الشباب وديمومة الأنشطة وتنوعها.

من جانبه، أعرب الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن سعادته بإشادة اتحاد الجامعات العربية بأنشطة المجلس العربي للأنشطة الطلابية ومقره "جنوب الوادي"، لافتا إلى أن الجامعة فازت خلال شهر ديسمبر الماضي بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في مجال الأنشطة الطلابية، وذلك عقب إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة للعام الدراسي الحالي، والتي تنفذ لأول مرة استجابة للتوجيهات الرئاسية بعقد مسابقة بين الجامعات المصرية.

وأكد أن جامعة جنوب الوادي تأتى في مقدمة الجامعات التي تتميز دائما بتنفيذ الأنشطة المتنوعة في شتى المجالات، إيمانا بأن الأنشطة الطلابية تؤدى دوراً كبيرا في بناء شخصية الطالب.

وأكد أن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة في الأنشطة التي تنظمها الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية، وكان لها السبق في تخصيص ساعتين يوم الأحد من كل الأسبوع لممارسة الأنشطة الطلابية مع إفراغ الجداول الدراسية من المحاضرات حتى يتسنى لكافة لطلاب المشاركة في الأنشطة.