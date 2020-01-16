هاري كين يغيب عن «يورو 2020» للإصابة

كشف أحد الأطباء البارزين في إنجلترا، أن هاري كين مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي، لن يلحق بكأس الأمم الأوروبية «يورو2020»، بعد الجراحة التي خضع لها بسبب إصابته في أوتار الركبة.

ونقلت صحيفة«ميرور» البريطانية، تصريحات كريس ويلسون، أحد الأطباء البارزين في إنجلترا، والذي اجرى نفس العملية التي خضع لها كين 75 مرة من قبل، حيث أكد:" أتوقع أن يستغرق الأمر 6 أشهر، قبل ان يعود هاري كين للمباريات مجددًا".

وأضاف:" إذا كنت اتحدث عن لاعب كرة قدم رفيع المستوى، فسأقول أنني لا أتوقع أن يكون لائقًا، ويلعب مباراة كرة قدم بشكل طبيعي، لمدة ستة اشهر بعد الجراحة".

واشار:" أدرك جيدًا انهم قد قالوا في حالة هاري كين، أنه سيكون لائقًا في أبريل أو مايو، ولكن ينبغي علي القول أنني سأكون متفاجئًا للغاية".

وأتم:" المدربون يقصرون فترة التعافي من الإصابة، من خلال تكثيف فترة العلاج التي يضعون فيها اللاعب لمدة 3 أو 4 شهور، ولكن بالنسبة لي على المستوى الشخصي سأكون متفاجئًا".

وكان هاري كين قد تعرض للإصابة بتمزق في اوتار الركبة اليسرى، في المباراة التي خسرها توتنهام أمام ساوثهامبتون، وقد أعلن توتنهام أن اللاعب سيعود في أبريل المقبل، بعد خضوعه لعملية جراحية مطلع هذا الإسبوع